شاهد بالفيديو.. الدعامة يتفاخرون بشاعرهم “صلاح بشارة”: منو الغيرنا رجالة وسمعة وفهم!





وسط المعارك الدائرة على الأرض، يتواصل السجال في معركة أخرى على الفضاء الإسفيري بين أنصار ومويدي “القوات المسلحة السودانية”، ومناصري “الدعم السريع”.

واستمر شاعر الدعم السريع “صلاح بشارة” في إلقاء مقاطعه الشعرية التي تثير الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “كوش نيوز“، وظهر في فيديو جديد وهو يردد: “منو الغيرنا في الدواس عامل زحام .. انحنا دبيب الليل البكتل مع الظلام”، وسط تشجيع من رفاقه بعبارة “أبشر .. أبشر”.

ووجد المقطع اعتراضاً كبيراً من قبل مناصري “الجيش السوداني”، الذين سارعوا بوصف أنصار الدعم السريع بالقتلة ومنتهكي الحرمات، وأن وجودهم الإعلامي ما هو إلى محاولة لتغطية جرائمهم.

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نقلاً عن – “كوش نيوز“