الريال السعودي يسجل ارتفاعا هائلا مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء في السوق الموازي





واصل سعر الريال السعودي يوم الأربعاء، الإرتفاع مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي في بعض مدن السودان وسجل نحو 160 جنيها.

وسجل الريال السعودي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 بحسب متابعة كوش نيوز للأسواق نحو 175.00 جنيه للتسليم خارج السودان مقارنة مع سعر البنوك والذي بلغ نحو 147 جنيها وفق متابعة “كوش نيوز” لأسعار البنوك والأسواق الموازية في السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)