باحث سياسي: القوات المسلحة السودانية تتقدم بشكل كبير لإنهاء الأزمة





أكد مجدي عبدالعزيز، الباحث السياسي السوداني، أن القوات المسلحة تتقدم بشكل كبير في إنهاء أزمة الدعم السريع، والتي بدأت منذ 4 أشهر.

وقال «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن الجيش السوداني مؤسسة رسمية دستورية ودائمًا ما يقدم المدني على العسكري، موضحًا أن الدليل على ذلك هو قمة جدة، لافتًا ألى أن الجيش كان يريد أن يحقق بعض الأهداف في وسائل غير عسكرية.

وأضاف «عبدالعزيز»: «حينها وضعت بعض البنود وهي أن تخرج الميليشيا من المظلة المدنية وتمركزاتها في المستشفيات وبيوت المواطنين»، لافتًا إلى أن هذه الوسيلة التي جنحت لها القوات المسلحة السودانية غير حربية، لكن تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطنين.

وتابع: «الميليشيا المتمردة متعنتة، فبعد أن هزمت وانتهت من المهمة الأولى وهي الاستيلاء على السلطة، قررت أن تحتمي بمنازل المواطنين، لذلك لجأت القوات المسلحة للعمليات العسكرية».

“المصري اليوم”