ما حقيقة إعفاء شمس الدين كباشي من منصبه في القوات المسلحة؟





تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس خطاباً ممهوراً بتوقيع وختم القائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان يحوي قراراً بإعفاء الفريق شمس الدين كباشي من منصبه كنائب للقائد العام للقوات المسلحة، اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء 18 يوليو 2023م

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة الخطاب، وتبين الآتي:

1- الخطاب مطبوع على ورقة بيضاء عادية غير رسمية وبلا علامة مائية.

2- الختم أسفل الخطاب بيضاوي الشكل، وليس دائري كما ظهر في قرارات سابقة للقائد العام.

3- لم ترشح في وسائل الإعلام أية انعكاسات تدل على صحة هذا القرار.

*الخلاصة: الخطاب مزور*

جهينة