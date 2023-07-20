زعيم حزب الأمة: الدعم السريع يتفاوض على الاستسلام





ذكر مراسل الجزيرة في السودان أن قصفا متبادلا يجري بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم، في حين تقصف طائرات الجيش مواقع الدعم السريع في منطقة بري (شرقي العاصمة)، كما كشف زعيم حزب الأمة مبارك الفاضل عن أن الدعم السريع يتفاوض على الاستسلام مقابل الحصول على دور سياسي وعسكري في السودان.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات شرق وجنوب شرقي الخرطوم جراء قصف مدفعي متبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالتزامن مع قصف طائرات الجيش مواقع الدعم في منطقة بري (شرق الخرطوم).

وذكرت المصادر أن دوي انفجارات سمع جنوبي أم درمان (غربي العاصمة)، بالتزامن مع تجدد القصف والاشتباكات وسط المدينة وجنوبها.

وفي الخرطوم بحري، تصدت قوات الدعم السريع لقصف الجيش بالمضادات الأرضية.

وقال مبارك الفاضل -الذي عمل مساعدا لرئيس الجمهورية السابق- اليوم الأربعاء إن قوات الدعم السريع تفاوض على شروط الاستسلام وفقا لمعلومات مؤكدة.

وأضاف الفاضل أن عبد الرحيم دقلو القائد الثاني للدعم السريع التقى في مدينة أم جرس التشادية مندوبا أميركيا وآخر كينيا وثالثا خليجيا؛ كل واحد منهم على حدة، ونقل إليهم رغبة الدعم السريع في خروج آمن مع دور عسكري سياسي.

الدعم السريع يفاوض علي شروط الاستسلام وفقا لمعلومات مؤكدة. التقي عبدالرحيم في ام جرس بمندوب امريكي وكيني وخليجي كلا علي حدة ونقل اليهم رغبتهم في خروج امن مع دور عسكري وسياسي. لذلك اتصل الرئيس الكيني بالبرهان رغم رفض السودان له لينقل طلب حليفه. ثم اتصل بلينكن الوزير الامريكي

وأردف رئيس حزب الأمة أنه لهذا السبب اتصل الرئيس الكيني وليام روتو برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رغم رفض السودان أن ينقل روتو طلب عبد الرحيم دقلو شقيق قائد الدعم السريع.

وأضاف الفاضل أنه للسبب نفسه (تفاوض الدعم السريع للاستسلام) اتصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالبرهان وأطلعه على الأمر، وعلى هذا الأساس وافق البرهان -كما يضيف الفاضل- على عودة وفد الجيش إلى طاولة التفاوض في مدينة جدة السعودية.

ورأى زعيم حزب الأمة أنه “من الصعب أن يحصل الدعم السريع على دور مستقبلي مقابل الاستسلام، وعليه أن يكتفي بالخروج الآمن، فقد راهن على السلطة وخسر الرهان، فليحافظ على ما تبقى من أرواح”.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين -في مقابلة مع الجزيرة- إن إمدادات الغذاء لم تصل للسودانيين بسبب عدم توفير طرفي القتال في السودان ضمانات أمنية تمكن موظفي الأمم المتحدة من الوصول إليهم وإمدادهم بما يحتاجونه.

“الجزيرة نت”