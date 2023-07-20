نجم ثورة ديسمبر يسأل.. هل يستطيع “حميدتي” أن يظهر في فيديو؟ والعقيلي يجيب ويكشف عن أصل الحكاية





تساءل أحد نجوم ثورة ديسمبر القيادي الشاب الذي تعرض للاصابة بالرصاص إبان مظاهرات ديسمبر “هشام الشواني” عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلاً (هل يستطيع قائد المليشيا المتمردة أن يظهر في فيديو؟).

وأضاف الشواني بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (أتساءل بجدية تامة، غيابه مريب ولا أملك أي معلومات عن مصيره، ولكن المنطق يقول: يجب أن يظهر ويخاطب جنوده).

فيما كشف الكاتب المعروف نزار العقيلي سبب غياب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير ب “حميدتي” حيث يعاني من شلل قد يستمر مدى الحياة.

وقال الكاتب المعروف نزار العقيلي، يوم الأربعاء على صفحته بفيسبوك بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (اصبح من المؤكد أن حميدتي قد اصابته عدة طلقات نارية في المؤخرة ومنطقة العمود الفقري).

وأضاف نزار (قد اصابته إحدى الطلقات في الحبل الشوكي مما نجم عنها تدمير كلي لمسارات الأعصاب في الحبل الشوكي وسببت له شلل قد يستمر لمدة عام او للأبد بسبب عملية إخلاءه لخارج البلاد والتي استمرت لساعات طويلة جداً).

الخرطوم (كوش نيوز)