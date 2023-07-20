



مفاوضات جدة

الجيش يرهن بدء التفاوض بخروج المليشيا من المنازل والمستشفيات والاعيان المدنية ويرفض طلبا امريكيا لالحاق القوى المدنية بالمفاوضات..

واشنطن تقدمت بطلب للجيش بالتحاق القوى المدنية والجيش رفض

من المقرر ان تنطلق المفاوضات يوم الاحد المقبل…

وفود التواصل الرسمي وصلت..

بانتظار وصول الوفود الفنية..

الوساطة قدمت مقرحا بهدنة لثلاثة ايام.. وفى انتظار موافقة الطرفين..

الدخول فى المفاوضات المباشرة مقترح بعد الهدنة..

*محمد عبدالقادر*

