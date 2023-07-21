سياسية

فيديو من الأرشيف.. حميدتي: خايفين البلد دي تتفرتق ولو اتفرتقت ما بتتلم

2023/07/21
حميدتي
دقلو

أشاد نائب رئيس المجلس السيادي، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ، بجهود وخبرات عناصر جهاز المخابرات العامة وإسهامهم في أمن واستقرار البلاد ، داعياً اياهم الى عدم الالتفات لما يردده البعض.

وطالب دقلو خلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود جهاز المخابرات العامة بولاية جنوب دارفور (نيالا) بحضور مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية ، اليوم الخميس ، أفراد جهاز المخابرات بالعمل بمهنية واخلاص ، وعبر عن خشيته من تفتت البلاد، وقال : نحنا شغالين ليل ونهار خايفين البلد دي تتفرتق واذا اتفرتقت تاني مابتلم.

واكد حميدتي في خطابه برئاسة جهاز المخابرات العامة أنهم مستمرون في بذل جهودهم من اجل خدمة المواطن وقال : (شغالين من أجل المواطن المسكين الذي يبحث عن لقمة العيش)، ودعا عناصر جهاز المخابرات العامة بتسخير امكانياتهم وخبراتهم لخدمة البلاد وقال : أبقو عشرة على البلد.

#جنوب دارفور :الإعلام الإلكتروني لقوات الدعم السريع

نشر هذا الخبر بتاريخ
October 3, 2019

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