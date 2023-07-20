هل انتشرت قوة “دفن الليل” بأحياء الخرطوم لاستهداف التمرد والمصادر؟





تتحدث مجالس “القوات المسلحة السودانية” عن تجهيز قوة خاصة سيكون هدفها الرئيس هو استهداف عناصر “الدعم السريع” المحتلين لمنازل المواطنين، وكذلك للقبض على المصادر التي توجههم للسرقات والشخصيات.

وقال الناشط المقرب من الدوائر الرسمية “مصلح نصار الرشيدي” على صفحته بـ “فيسبوك”، بحسب رصد محررة “النيلين”، بأن قوة قوامها 5000 شاب مدربة تدريب خاص جداً أطلقت على نفسها قوة (دفن الليل) انتشرت داخل الأحياء تستهدف التمرد والمصادر.

ووجد هذا المنشور تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعيـ حيث نفى بعض المعلقين بوجود هذه القوة في أحيائهم، بينما قال آخرون بأن هذه القوة بدأت بالفعل في الانتشار وتنفيذ مهامها.

الخرطوم – “النيلين”