تناول البروتين وشرب الشاي الأخضر.. 7 نصائح للتخلص من دهون البطن





يمكن أن تؤدي زيادة الدهون في البطن إلى زيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، فإن تناول كميات أقل من الكحول وتناول المزيد من البروتين ورفع الأثقال هي مجرد خطوات قليلة يمكن اتخاذها لفقدان دهون البطن، وفيما يلي بعض النصائح للتخلص من دهون البطن.

1- تناول الكثير من الألياف القابلة للذوبان

تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء وتشكل مادة هلامية تساعد على إبطاء الطعام في أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي، وتشير الدراسات إلى أن هذه الألياف قد تعزز فقدان الوزن من خلال المساعدة على الشعور بالشبع، علاوة على ذلك قد تساعد الألياف القابلة للذوبان في تقليل دهون البطن.

تشمل المصادر الممتازة للألياف القابلة للذوبان

الفاكهة

خضروات

البقوليات

الشوفان

شعير

2- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة

يتم تكوين الدهون المتحولة عن طريق ضخ الهيدروجين في الدهون غير المشبعة، مثل زيت فول الصويا وتم العثور عليها في بعض أنواع السمن النباتي والأطعمة القابلة للدهن وغالبًا ما يتم إضافتها إلى الأطعمة المعلبة، لكن معظم منتجي الأغذية توقفوا عن استخدامها.

تم ربط هذه الدهون بالالتهابات وأمراض القلب ومقاومة الأنسولين وزيادة الدهون في البطن في الدراسات القائمة على الملاحظة والحيوانية. وجدت دراسة استمرت 6 سنوات أن القردة التي تناولت نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون المتحولة اكتسبت 33 ٪ من الدهون في البطن أكثر من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون الأحادية غير المشبعة.

3- الحصول على قسط وفير من النوم المريح

النوم مهم للعديد من جوانب الصحة بما في ذلك الوزن، وتشير الدراسات إلى أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وزيادة دهون البطن لبعض الفئات، كما تم ربط الحالة المعروفة باسم توقف التنفس أثناء النوم حيث يتوقف التنفس بشكل متقطع أثناء الليل، بزيادة الدهون الحشوية.

4- تناول كمية غنية بالبروتين

يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الهامة للغاية للتحكم في الوزن.

يزيد تناول البروتين العالي من إفراز هرمون الامتلاء الببتيد YY، مما يقلل الشهية ويعزز الامتلاء، كما يرفع البروتين أيضًا معدل الأيض ويساعدك على الاحتفاظ بكتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.

تظهر العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتين يميلون إلى الحصول على دهون بطنية أقل من أولئك الذين يتناولون نظامًا غذائيًا منخفض البروتين ويجب تناول طعام يعتبر مصدر جيد للبروتين في كل وجبة، مثل:

لحمة

سمكة

بيض

ألبان

بروتين مصل اللبن

فول

5- تجنب الإفراط في الأطعمة السكرية

قد يحتوي السكر على الفركتوز، والذي يرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة عند تناوله بكميات زائدة، وتشمل هذه أمراض القلب والسكري من النوع 2 وأمراض الكبد الدهنية، وتظهر الدراسات القائمة على الملاحظة وجود علاقة بين تناول كميات كبيرة من السكر وزيادة دهون البطن فحتى السكريات الطبيعية كالعسل الطبيعي، يجب أن تستخدم باعتدال.

6- تناول الأسماك الدهنية كل أسبوع

يمكن أن تكون الأسماك الدهنية إضافة مغذية لنظام غذائي متوازن.

إنها غنية بالبروتين عالي الجودة ودهون أوميغا 3، والتي قد توفر الحماية من الأمراض المزمنة وتشير بعض الأدلة إلى أن دهون أوميغا 3 قد تساعد أيضًا في تقليل الدهون الحشوية.

أظهرت الدراسات التي أجريت على البالغين والأطفال المصابين بمرض الكبد الدهني أن مكملات أوميغا 3 قد تقلل بشكل كبير من دهون الكبد والبطن, ويفضل الحصول على 2-3 حصص من الأسماك الدهنية في الأسبوع. تشمل الخيارات الجيدة ما يلي:

سمك السالمون

سمك مملح

السردين

سمك الأسقمري البحري

الأنشوجة

بالنسبة للنباتيين، وأولئك الذين لا يستهلكون الأسماك بانتظام، وتتوفر أيضًا مكملات أوميغا 3 النباتية المشتقة من مصادر مثل الطحالب

7- اشرب الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مشروب صحي بشكل استثنائي, ويحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة والتي يبدو أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي، كما تشير العديد من الدراسات إلى أنها قد تساعدك على فقدان دهون البطن، ويمكن تعزيز التأثير عندما يتم الجمع بين استهلاك الشاي الأخضر وممارسة الرياضة.

ومن المثير للاهتمام أن إحدى المراجعات خلصت إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يزيد من فقدان الوزن خاصة عند تناوله بجرعات أقل من 500 ملليجرام يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيدًا لتقليل وزن الجسم ومحيط الخصر.

“بوابة الأهرام”