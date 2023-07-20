شاهد “بقال” من أمام حوش الخليفة “التعايشي” بأمدرمان وتعليقات مستفزة على ظهوره





من جديد ظهر الصحفي إبراهيم بقال سراج من أمام صينية حوش الخليفة عبد الله التعايشي بأمدرمان، وهو يوجه رسائل التحدي لما يسميهم “فلول الكيزان.

وعبر بث مرئي على إحدى الصفحات المناصرة لقوات الدعم السريع مرتدياً زي “الدعم السريع” وقف الصحفي “بقال”، وهو يتحدث بالقرب من مبنى محلية أمدرمان ورئاسة الشرطة، ليؤكد سيطرتهم على عدة مناطق، موضحاً لتاريخ تسجيل الفيديو.

وكان الصحفي بقال سراج قد أعلن تأييده الرسمي لقوات الدعم السريع وتخليه عن انتمائه القديم للمؤتمر الوطني، مثيراً بذلك ضجة كبرى في الأوساط السياسية والإعلامية.

وعقب نشر الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي كانت التعليقات المستفزة من أنصار “الجيش السوداني” هي السائدة، والتي تتحدى “بقال” أن يصمد في مكانه هذا لأكثر من 5 دقائق، في إشارة لقدوم الطيران الحربي ومهاجمته في أي لحظة، بينما تحدى أنصار الدعم السريع بأن هذه المنطقة تحت سيطرتهم ولا يمكن لأحد الاقتراب منها.

شاهد الفيديو والتفاعل:

رصد وتحرير – “النيلين”