شاهد بالفيديو “الدعامة” يستعرضون بتقديم المساعدات الإنسانية بشرق النيل





قالت قوات “الدعم السريع” بأنها قامت بتوزيع مساعدات إنسانية لمواطني شرق النيل، حيث تعتبر المنطقة تحت سيطرتها، ولزاماً عليها تقديم الخدمات، بحسب وصفهم.

ونشرت الواجهات الإعلامية الرقمية المساندة لقوات الدعم السريع صوراً وفيديو لعملية تقديم الخدمات الإنسانية بمحلية شرق النيل – ولاية الخرطوم.

ويظهر من خلال الفيديو بحسب رصد “النيلين”، مجموعة من المواطنين وهم يتسابقون لنيل حصتهم من مواد غذائية، ويتحدث أحد المواطنين نيابة عن مواطني شرق النيل وعد بابكر بالتحديد ويشكر قوات الدعم السريع التي يتقدمها ضابط برتبة المقدم، على تقديمها لهذه الخدمات من أدوية وعلاجات ومواد تموينية، ويظهر مواطن يشكر قائد الدعم السريع “حميدتي”، ثم يتحدث قائد القوة ويرسل تحية قيادة الدعم السريع للمواطنين.

وبينما انهالت التعليقات الداعمة على شبكات التواصل الاجتماعي لمسلك قوات الدعم السريع الإنساني، أيضاً انهالت التعليقات التي تتهمها بمحاولة تحسين صورتها أمام المواطن المحلي والعالم الخارجي، في ظل اتهامات متواصلة لها بخرق القوانين الدولية والعرف الدولي أثناء الحروب والنزاعات.

رصد وتحرير “النيلين”