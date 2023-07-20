شاهد بالصور.. تخريج الدفعة الأولى من ضباط الجيش الشعبي المُدّمجة في القوات المسلحة السودانية

شهدت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية المشتركة “مسار المنطقتين” وقائد المنطقة العسكرية بولاية البحر الأحمر اللواء ركن أمير يوسف وقائد الفرقة الثانية عشر مشاة اللواء ركن حاتم حسن الطيب وقائد ثاني معهد المشاة العميد ركن بهاء الدين إمام والعميد ركن محمد خليفة رئيس لجنة وقف إطلاق النار الدائم، صباح الأحد 16 يوليو 2023م بولاية البحر الأحمر “معهد ضباط الصف – جبيت” تخريج الدفعة الأولى من ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال بالجبهة الثانية مشاة إقليم النيل الأزرق، والتي تم دمجها في صفوف القوات المسلحة السودانية تنفيذًا لبرتكول الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في إتفاقية جوبا لسلام السودان، وتعتبر هذه الخطوة مواصلة للجهود المبذولة لبناء جيش قومي ومهني موحد، يعمل بعقيدة عسكرية جديدة هدفها حماية الوطن والمواطن.

لقد شمل تخريج الدفعة الأولى من ضباط الجيش الشعبي، الجبهة الثانية علي الدورة التأهلية الخاصة ترتيبات أمنية، عدد 150 ضابط برتب مختلفة، وقد صاحب برنامج وداع الخريجين تكريم المتفوقين من هذه القوة في أداء الضبط والربط، والتربية البدنية، إضافة لكلمات من ممثل قائد المعهد بجبيت واللجنة العليا للترتيبات الأمنية وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية.