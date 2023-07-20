شاهد بالصور.. تخريج الدفعة الأولى من ضباط الجيش الشعبي المُدّمجة في القوات المسلحة السودانية

شهدت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية المشتركة “مسار المنطقتين” وقائد المنطقة العسكرية بولاية البحر الأحمر اللواء ركن أمير يوسف وقائد الفرقة الثانية عشر مشاة اللواء ركن حاتم حسن الطيب وقائد ثاني معهد المشاة العميد ركن بهاء الدين إمام والعميد ركن محمد خليفة رئيس لجنة وقف إطلاق النار الدائم، صباح الأحد 16 يوليو 2023م بولاية البحر الأحمر “معهد ضباط الصف – جبيت” تخريج الدفعة الأولى من ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال بالجبهة الثانية مشاة إقليم النيل الأزرق، والتي تم دمجها في صفوف القوات المسلحة السودانية تنفيذًا لبرتكول الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في إتفاقية جوبا لسلام السودان، وتعتبر هذه الخطوة مواصلة للجهود المبذولة لبناء جيش قومي ومهني موحد، يعمل بعقيدة عسكرية جديدة هدفها حماية الوطن والمواطن.
لقد شمل تخريج الدفعة الأولى من ضباط الجيش الشعبي، الجبهة الثانية علي الدورة التأهلية الخاصة ترتيبات أمنية، عدد 150 ضابط برتب مختلفة، وقد صاحب برنامج وداع الخريجين تكريم المتفوقين من هذه القوة في أداء الضبط والربط، والتربية البدنية، إضافة لكلمات من ممثل قائد المعهد بجبيت واللجنة العليا للترتيبات الأمنية وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية.
أكد المتحدثون أن هذه القوة تلقت كافة التدريبات والقوانين العسكرية بمعهد ضباط الصف “جبيت” رغم العقبات التي تمر بها البلاد، خلال الثلاثة أشهر الماضية، وأن هذه القوة كانت تمتاز بالضبط والربط وروح المسؤلية، وهي الآن أصبحت جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة السودانية، ويجب عليها أن تقدم الغالي والنفيس من أجل حماية شعبها وأرضها، وفي ختام حديثهم تطرق المتحدثون لأهمية الحفاظ على المنظومة العسكرية والضبط والربط والتعامل بروح القيادة الجماعية.
مزمل حسين تركي – ولاية البحر الأحمر
معهد ضباط الصف “جبيت” – التاريخ: 20 يوليو – 2023م
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