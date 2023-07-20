شاهد بالصور.. كريم بنزيما وكانتي يتصدران إعلان اتّحاد جدة عن القميص الجديد





أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن القميص الأساسي للفريق الذي سيلعب به الموسم المقبل 2023-2024، بمشاركة أبرز نجومه الجدد والقدامى، في الوقت الذي غاب فيه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد. وشارك كل من الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، إضافة إلى البرازيلي رومارينيو في تقديم القميص الجديد، الذي جاء باللونين الأسود والأصفر، وهما اللونان الرئيسيان في شعار النادي.

وذكّر النادي جماهيره بأن هذا القميص سيرتديه الفريق خلال كأس العالم للأندية 2023، من خلال الإشارة إلى ذلك بعبارة: “العميد بإطلالة جديدة.. قبل العالمية”. كما قدم الاتحاد القميص الجديد الخاص بفريق السيدات، والذي جاء مشابهًا لقميص الرجال ومن الشركة المصنعة ذاتها، وهذا بمشاركة من بعض لاعبات الفريق. ولم يظهر في الإعلان الثنائي المصري أحمد حجازي الذي يعاني من إصابة خلال الوقت الحالي، إلى جانب طارق حامد الذي تشير التقارير نحو اقترابه من الرحيل.

“صحيفة اليوم السابع”