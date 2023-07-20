لماذا ضحك البرهان عندما شاهد فيديو السخرية عليه من أفراد الدعم السريع؟ – فيديو





افاد مقربون من القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان بأنه شاهد فيديو السخرية عليه من أفراد الدعم السريع عقب ظهوره الأخير في اجتماع مع قادة كبار في غرفة العمليات الحربية.

وأضاف المقربون بأن القائد العام ضحك بشدة من المشهد الكوميدي الذي قام بتمثيله أفراد الدعم السريع وهم يقلدونه في طريقة دخوله للاجتماع وتسليحه ومصافحته للقادة الموجودين ومن ثم مقولته المشهورة “ناس الشجرة بسلمو عليكم”.

ولم تذكر المصادر التي تحدثت في إحدى المجموعات الإلكترونية المغلقة بحسب رصد محرر “النيلين” بأن القائد العام “البرهان” قال أي تعليقات بخصوص المشهد، بل اكتفى فقط بإطلاق ضحكة.

شاهد فيديو القائد العام في اجتماع القيادة:

شاهد فيديو السخرية من أفراد الدعم السريع:

رصد وتحرير “النيلين”