شاهد بالفيديو .. تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف





أظهر مقطع فيديو متداول، تعرض فندق السلام روتانا، والذي يعتبر أحد أكبر فنادق العاصمة السودانية الخرطوم للقصف في الأيام الماضية.

والفندق ترتكز فيه مجموعات من قوات الدعم السريع ويعتبر أحد مراكز العمليات الحربية.

وكان الفندق قبل اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل يعتبر مقرا رئيسيا للمؤتمرات وعدد من البعثات الدولية.

ووجه المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، نداء عاجلا للمجتمع الدولي بشأن السودان، محذرا من أنه “يجب مضاعفة الجهود الدولية لضمان ألا يتحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية وحشية لا نهاية لها، ذات عواقب وخيمة على المنطقة”.

وشدد غريفيث على أن “معاناة السودان لن تنتهي إلا بعد انتهاء القتال”، موضحا أنه “مع دخول النزاع هناك شهره الرابع، تزداد صعوبة الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة”.

طيران الجيش يستهدف اهداف من #الدعم_السريع في فندق السلام روتانا في الخرطوم #الاحداث_السودانية pic.twitter.com/Xje96ERWb1 — الاحداث السودانية (@SudanUrgentNews) July 19, 2023

“سكاي نيوز عربية + وكالات”