شاهد جولة بالفيديو “الدعامة” ينفون حرق الدار السودانية للكتب





نحن ديل قوات الدعم .. جاهزية وسرعة وحسم، على هذه الأنغام نشرت الصفحات المناصرة لقوات الدعم السريع على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع مصور للدار السودانية للكتب بعد تداول أنباء بحرقها بالكامل.

وقال أحد أفراد الدعم السريع وهو يتحدث من داخل الدار بأن هذه المنطقة تحت سيطرتهم، وأن الدار السودانية للكتب بحالة جيدة ولم تتعرض للحريق، وقام المتحدث بجولة داخل الدار متصفحاً بعض الكتب ليبين سلامتها.

وجد المقطع المنشور بتاريخ الجمعة 21 يوليو تفاعلاً كبيراً حيث اتهم البعض قوات الدعم السريع بأنها مراوغة وأن هذا الفيديو قد يكون مركباً، بينما أشاد آخرون بسرعة رد الفعل من “الدعامة” وتوضيحهم للحقائق.

شاهد الفيديو من هنا:

نقلاً من “كوش نيوز“