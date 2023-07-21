القبض على عاطل سوداني تحرش بفتاة أجنبية بمدخل عقار في القاهرة





تباشر نيابة المعادي الجزئية التحقيقات مع شاب إفريقي تحرش بفتاة أجنبية بمدخل عقار في منطقة المعادي. وفي هذا الصدد، تواصلت “فيتو” مع أحد الخبراء القانونيين، لسؤاله عن سيناريو محاكمة المتهم، وكيف يحاكم وهل يتم ترحيله إلى بلده لتنفيذ العقوبة التي ينص عليها قانون بلاده، أم يحاكم طبقا للقانون المصري.

وقال إسماعيل بركة المحامي بالنقض: إنه وفقا لـ قانون الإجراءات الجنائية والقانون الدولي، يحاكم في مصر كل أجنبي وقعت منه جريمة على أرض مصر.

وأضاف “بركة” في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: يستفاد من ذلك أنه طالما الجريمة وقعت على الأراضي المصرية سواء برا أو بحرا أو جوا فإنه يحاكم في مصر وفقا للقانون المصري.

تلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بالتحرش بفتاة أجنبية بمدخل أحد العقارات السكنية بشارع القنال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الواقعة. وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى “م ج”، 20 سنة عاطل، ومقيم بمنشيه المصري طرة المعادي وهو من السودان. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

“بوابة فيتو”