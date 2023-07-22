استشهاد أحد رواد التصنيع الحربي في السودان “جمال زمقان”

ذكرت أنباء بالعاصمة السودانية الخرطوم بأن أحد رواد التصنيع الحربي في السودان “جمال زمقان” والذي كان واحداً من مصممي ومنفذي مجمع اليرموك الصناعي قد استشهد.

ونعت “شبكة أخبار السودان” الفقيد الذي استشهد دفاعاً عن بيته، وقاتل حتى نفدت ذخيرته. وجاء في النعي “انهد ركن عظيم من أركان الجهاد في بلادنا اليوم، ارتقي إلي الرفيق الاعلي أسد من أسود الإسلام الأفذاذ ورمز من رموز الجهاد ، عاش مصادماً ومنافحاً قوياً لا يخشى في الله لومة لائم، ومات شهيداً مقبلاً وليس مدبراً وهو يواجه لوحده شراذم الأنذال الجبناء من برابرة مليشيا الدعم السريع .. قاتلهم قتال الأبطال حتي نفدت ذخيرته وهو يدافع عن داره. نحسبك شهيداً أيها البطل المهندس جمال محمد حسنين زمقان، … والله لقد مت موتة تشبه خصالك وتليق بصدقك وإخلاصك لهذا الدين … عشت عليه ومت عليه ونشهد انك كنت فينا مناراً للعمل الدؤوب وقائداً للتضحية في سبيل الدين والوطن … كل من عمل جوار الشهيد جمال زمقان يعرف كم هو متفرد في فكره ..يسبق الآخرين بسنين عدداً في كل ما يقدم عليه من عمل.