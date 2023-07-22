ظهور علامات اضطراب نفسي على عبد الرحيم دقلو.. ‏يكثر من رفع يديه بالفاتحة ويردد دنيا زائلة





السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة مغردا علي تويتر

طرد المواطنين والجيش التشادي في ام جرس عبدالرحيم دقلو رغم استضافة الرئيس التشادي له نتيجة لمساعدات من دولة خليجية.

اصطحب عبدالرحيم معه عدد كبير من الجرحي من ال دقلو. عليه خرج من ام جرس الي سبها ثم بالطائرة الي بنغازي . لاحظ مستقبليه في ام جرس ان الرجل ظهرت عليه علامات اضطراب نفسي ‏فهو يكثر من رفع يديه بالفاتحة ويردد دنيا زائلة.

الارواح البريئة التي اذهقها ظلما سوف تلاحقه. المعلومة مؤكدة وصلتني من جهة موثوقة وصلت نيالا

مبارك الفاضل المهدي

