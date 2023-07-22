الجنائية الدولية: سننشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان





كشف مدعي عام الجنائية الدولية، اليوم السبت، أن جرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد، متوعداً بنشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان بالوقت المناسب.

وأضاف كريم خان لـ “العربية/الحدث”، أن حكومة السودان لم تكن جادة بشأن التحقيق بجرائم دارفور، مبيناً أن الخرطوم لم تتعاون معهم أبدًا حتى قبل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كما قال “دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقا”، مضيفاً أن الجنائية تنظر بمزاعم جرائم حرب ارتكبت أخيرًا في السودان. وتابع “عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي”.

إلى ذلك، تطرق إلى الملف الليبي وقال “نحتاج لشراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا”. كما تحدث عن إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبيناً أنه لا يوجد أي خطأ في إصدار مذكرة اعتقال بشأن زعيم الكرملين.

وقال “قضاة مستقلون هم من أصدروا مذكرة اعتقال بوتين”. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا في مارس / آذار بسبب جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال. وروسيا – مثل الولايات المتحدة وأوكرانيا والصين – ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

ونظرا لأن المحكمة لا تجري محاكمات غيابية، فسيتعين إما تسليم بوتين من قبل موسكو أو إلقاء القبض عليه خارج روسيا. وتضم المحكمة 123 دولة، وينص قانون المحكمة الجنائية الدولية على أن جميع الدول الأطراف عليها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة، وهذا يعني أنهم ملزمون بتنفيذ أوامر الاعتقال.

“العربية نت”