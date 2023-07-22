وزير الخارجية الإثيوبي: نحترم سيادة السودان واستقلاله





أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين الجمعة أن أديس أبابا تحترم سيادة السودان واستقلاله.

ويأتي ذلك في ظل الوساطة التي تقوم بها مجموعة إيجاد من أجل الوساطة لإنهاء الحرب السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي راح ضحيتها المئات.

واستضافة إثيوبيا قمة إيجاد في العاصمة أديس أبابا في وقت سابق، بين أطراف الأزمة السودانية، ولكنها فشلت بسبب رفض الحكومة في الخرطوم لرئاسة كينيا لإيجاد.وخلال مشاركته في قمة دول جوار السودان والتي عقدت في مصر، دعا أبي أحمد إلى سرعة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان.

وفي السياق ذاته دعا الرئيس الكيني، وليام روتو إلى ضرورة وجود مبادرة سياسية يتم فيها دعوة جميع الأطراف السودانية، مشيرا إلى أن الوضع في السودان مقلق ويتطلب حوار سلام جريئا وشاملا.

وقال الرئيس الكيني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، إن الهجمات العرقية في دارفور تتصاعد نحو ارتكاب إبادة جماعية في الإقليم السوداني.

وفي وقت سابق أكدت الحكومة السودانية على رفض وساطة الرئيس الكيني، روتو، خلال قمة إيجاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي يحضرها مرعوبين من السعودية والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن ممثلي الجيش السوداني بقيادة اللواء بحري ركن محجوب بشرى، واللواء ركن أبو بكر فقيري غادروا العاصمة السعودية جدة إلى العاصمة أديس أبابا للمشاركة في اجتماع إيجاد.

وأصدرت الحكومة السودانية بيانا أعربت فيه عن رفضها الشديد للوساطة الكينية ورئاستها لإيجاد التي تقود جهود الوساطة بين أطراف الأزمة السودانية.

وكشف رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن رفض بلاده مجددا، رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة القائمة في السودان “إيجاد”، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

“بوابة فيتو”