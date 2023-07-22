شاهد بالفيديو.. مسؤول مصري سابق: قوات الدعم السريع نصف عدد الجيش السوداني ، وهم مدربون على حرب العصابات





قال الدكتور رضا فرحات ، محافظ الإسكندرية الأسبق ، تعليقا على وصول شحنات من مصر من الجامعة العربية للسودان ، إن هناك إشكالية كبيرة في السودان ، ودور الجامعة العربية في هذه الأزمة محدود جدا ، لأن الأطراف الإقليمية غير قادرة على توحيد جهودها .

وتابع محافظ الإسكندرية الأسبق ، خلال لقائه لبرنامج ” صباح البلد” ، والمذاع على فضائية صدى البلد ، أن الأوضاع في السودان حاليا هي أن كل طرف لديه قناعة أنه يمكن القضاء على الطرف الآخر ، نتيجة القوة العسكرية المتوافقة .

وأكمل ، أن قوات الدعم السريع نصف عدد الجيش السوداني ، وهم مدربون على حرب العصابات ، وهناك صعوبة في اقناع اي طرف منهم بالتنازل .وأوضح ، القوة العسكرية السودانية لن تتخلى عن السلطة لأنها تمتلك مكاسب في دارفور .

“صدى البلد”