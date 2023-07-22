نقابة محامين: اشتباكات بجنوب دارفور تُسفر عن مقتل 16 شخصا بين الجيش السوداني والدعم السريع





قالت نقابة المحامين في دارفور (DBA)، إن ما لا يقل عن 16 شخصًا قُتلوا الجمعة، خلال اليوم الثالث من الاشتباكات المستمرة بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع إلى جانب الميليشيات المتحالفة معها، في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأضافت نقابة المحامين في دارفور في بيان، أن الوفيات نجمت عن إطلاق نار عشوائي وإطلاق النار من قبل القناصة.

وقالت شبكة دارفور لحقوق الإنسان (DNHR)، وهي منظمة غير حكومية تركز على إقليم دارفور، عبر تويتر: “هذه الجماعات تستخدم أسلحة ثقيلة، ودمر الصراع العديد من الممتلكات المدنية، بما في ذلك المنازل. أُصيب وقُتل العديد من المدنيين، مما جعل الوضع حرجا منذ يوم أمس”.

وأصافت أن “مقر القوات المسلحة السودانية يقع في مكان قريب، مما يساهم في اشتداد القتال”.

وحذرت السلطات المحلية من تزايد الفوضى الأمنية الناجمة عن الحرب الأهلية، وتم إخلاء أحياء وسط نيالا، مما أدى إلى نزوح السكان إلى مناطق جنوب نيالا، وفقا لـ(DBA).

“سي أن أن عربي”