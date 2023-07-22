سياسية

شاهد بالصور.. حكومة النيل الأزرق تستقبل ضباط الجيش الشعبي الذين تم دمجهم في القوات المسلحة السودانية

2023/07/22
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الجيش الشعبي المدمج

استقبل حاكم إقليم النيل الأزرق، الفريق أحمد العمدة بادي، و وزراء حكومته ومحافظي المحافظات، وقائد المنطقة العسكرية اللواء ركن دكتور ربيع عبدالله، وقائد الفرقة الرابعة مشاه اللواء ركن شمس الدين موسى، وقائد ثاني الجبهة الثانية مشاه بالجيش الشعبي الرفيق اللواء ركن الحسن آدم الحسن وقائد ثاني الفرقة الرابعة العميد ركن عبدالمعين، ورجال الإدارات الأهلية، استقبلوا ضباط الجيش الشعبي الذين تم دمجهم في القوات المسلحة السودانية، العائدون من معهد ضباط الصف “جبيت” بقيادة الفرقة الرابعة مشاه باقليم النيل الازرق.
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مزمل حسن تركي – إقليم النيل الأزرق
الخميس 20/يوليو/2023

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