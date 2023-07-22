مبارك أردول: ما حدث اليوم سيحدد نهاية المعارك بالخرطوم

قال القيادي بالحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” مبارك أردول بأن العملية الجوية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليوم في منطقة الباقير جنوب الخرطوم تمثل نقطة فارقة في مسار العمليات العسكرية بين الطرفين، بحيث أنها أفقدت مليشيا الدعم السريع قوة رئيسية كانت تتحرك في محور بحري -شرق النيل-جنوب الخرطوم ، وقال بحسب ما نشر على صفحته الرسمية في “فيسبوك” ما حدث اليوم سيحدد نهاية المعارك بالخرطوم.