بين نيلين .. أطفال السودان وتأثير الحرب المستمرة





أرقام مفزعة حول الأطفال المتضررين من الصراع في السودان، ترصدها تقارير دولية، تتهم خلالها جهات عدة على رأسها الأمم المتحدة طرفي الصراع في الخرطوم، بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفئات الأضعف في البلاد، خصوصا الأطفال.

تتوزع تلك الانتهاكات ما بين خطر الموت وسوء التغذية إلى النزوح وفقدان خدمات أساسية واجتماعية هي بالأصل شحيحة، هذا كله يضع مستقبل غالبية أطفال السودان في خطر كبير.

تناقش حلقة من “بين نيلين” على قناة الحرة أوضاع الأطفال المأساوية وكيف زاد الصراع من تدهورها.