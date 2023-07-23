الري: مصر حريصة على مصلحة السودان وتتواصل لبدء المفاوضات مع إثيوبيا
كشف الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن أصعب اللحظات التي واجهها خلال فترة عمله في فريق المفاوضات المصري.
وقال “هاني سويلم ” خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: “أصعب نقطة في التفاوض كانت الوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف في تقاسم المنفعة وفترات الجفاف، متابعا: تلك كانت القضية الرئيسية في التفاوض حيث أنه بالطبع الإجراءات الأحادية في فترات الجفاف والجفاف الممتد غير مقبولة بالمرة”. وعن وضع السودان في جولة المفاوضات، أوضح: مصر حريصة جدا على مصلحة السودان واحتياجاتها المائية، ونتواصل مع إثيوبيا والسودان لبدء مفاوضات ثلاثية.
واسترسل: مصر حريصة طول الوقت على مصلحة السودان ونتواصل مع السودان وإثيوبيا لبدء مفاوضات ثلاثية. وتابع: السودان يتأثر بالتعامل اليومي مع سد النهضة، نظراً لقرب المسافة، منوها بأن البعد التنموي والمستقبل يفرضان على الدول الثلاث العمل سويا.
“صدى البلد”
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