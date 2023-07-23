ضبط مركبات منهوبة ومسروقات وتوقيف شبكات اجرامية بنهر النيل





تمكنت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية نهر النيل بقيادة المقدم شرطة جعفر العاص إلى جانب عدد من الضباط وضباط الصف والجنود، تمكنت خلال الأيام السابقة من تحقيق عدد من الإنجازات الأمنية.

وأفاد مكتب اعلام شرطة ولاية نهر النيل ان إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية تمكنت من تسديد البلاغ رقم ٤٢٢٣ تحت الماده ١٧٤ ق.ج بقسم شرطة بورتسودان وسط يفيد الشاكي في بلاغه بان مجهولا تمكن من سرقة عربة سوناتا ٢٠١٠ برقم اللوحة ١٧١٢١ خ١٠ من ولاية الخرطوم وتم ضبط العربة بمدينة عطبرة بحوزة المتهم م م ع /٤٠ سنة تم ترحيل العربة المعروضات والمتهم إلى ولايه البحر الأحمر.

البلاغ رقم ٢٣ تحت المادة ٦٨/١٠٠ إجراءات بالمباحث والتحقيقات المركزية المكتب الفرعي نهر النيل بعد الرصد والمتابعة تمكن تيم الميدان من ضبط عدد ٣ اساور ذهب عيار ٢١ زنة ٧٩.١ جرام بقيمة ٣،٠٨٤،٩٠٠ بحوزة المتهم م ع أ/٣٥ سنة / اعمال حرة يقيم بري وبعد التحري معه افاد باستلامها من صديقه المتهم الثاني الذي كان متواجد بمدينة شندي ع ا خ /٢٦ سنة / يقيم بري.

البلاغ رقم ٢٠٧٧ تحت الماده ١٧٤ بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٣ يفيد الشاكي في بلاغه بموجب عريضة من النيابه بأن مجهولا تمكن من سرقة اجهزة كهربائية مختلفة حسب كشف الشركة المرفق تبلغ قيمة البلاغ ٨ ترليون وثلاثمائة ثلاثة وتسعون مليون وثمانمائة وعشرون الف وخمسمائة وثلاثون جنيها تم تكوين تيم من المباحث والتحقيقات المركزية نهر النيل بقيادة النقيب شرطة احمد مجذوب علي وبعد الرصد والمتابعة تم ضبط معروض مكيف اسبيليت ماركة دي جي جديد تعرف الشاكي عليه حسب النشرة الجنائية بالرقم المتسلسل الخاص بالشركة وتم القبض على المتهم الاول ا ا ع /٣٦ سنة يقيم عطبرة كما تم العثور بحوزته مكيف آخر جديد من ضمن المعروضات وبعد التحري معه ارشد عن المتهم الثاني بمدينة شندي، مستمر التحري لحين اكتمال البلاغ .

البلاغ رقم ٦/٢٠٢٣ بالمباحث والتحقيقات الجنائيه المكتب الفرعي نهر النيل بعد الرصد والمتابعة ومعلومات دقيقة ومراقبة طريق التحدي القومي تم ضبط عربة دفار تستعمل في نقل المسروقات من ولايه الخرطوم إلى الولاية الشمالية وتم ضبط بحوزة المتهمين عدد ١ مكيف اسبيلت كبير ماركة ال جي وعدد ٤ ثلاجات وعدد ٤ شاشات كبيرة وعدد ١٠ اسطوانة غاز جديدة وعدد ١٠ بطاطير وعدد ١ غسالة كهرباء وعدد ٢ فرن كهربائي وعدد ١ جهاز لابتوب وعدد ١٣ جوال فحم عدد ١٠ جوال سكر وعدد ٢ جوال شاي بحوزة المتهمين.

البلاغ رقم ٢٩٠٢ تحت الماده ١٧٤ ق.ج بقسم شرطة شندي بتاريخ ١٩/٧/٢٠٢٣ يفيد الشاكي في بلاغه بان مجهولا تمكن من سرقه عدد ٥٠٠ طنا من الفول السوداني من مخازنه بمدينة امدرمان وعدد ٢٧ برميلا ٢٥٠ كيلو جراما وعدد ١٠٨ جركانه زيت ١٨ لترا وعدد ١٥ طنا زيت فول في تنك وعدد ٣ موتورات مياه تبلغ قيمه المسروقات ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مليون جنيها.

بعد الرصد والمتابعة وتعميم النشرة على المداخل تم ضبط عدد ٢٥٠ طن فول سوداني على متن عربه شاحنة وبعد التحري بواسطه تيم الميدان بالمباحث والتحقيقات المركزيه المكتب الفرعي نهر النيل تعرف الشاكي على الفول السوداني موضع البلاغ تم ارسال المعروضات لمدينة شندي تحت الحراسة.

واعتبر مكتب اعلام شرطة نهر النيل ان هذه الانجازات التي تحققت هي رسالة في غاية الوضوح بأن ولاية نهر النيل بدائرة اختصاص محلياتها ال7 لن تكون ابدا ملاذا آمنا لشبكات الجريمة ولن تكون معبرا او سوقا للمنهوبات التي تحصل عليها المرتزقة وضعاف النفوس في ظل ظروف هذه الحرب التي يخوضها الشعب السوداني جنبا الي جنب قواته المسلحة وبقية القوات النظامية.

وكالة سونا