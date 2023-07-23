عقار يجتمع برجال الأعمال السودانيين في مصر لأجل القمةالروسية الافريقية





استقبل نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار اير بمقر إقامته بالقاهرة أمس مجموعة رجال الأعمال السودانيين في جمهورية مصر العربية. وانعقد الاجتماع في اطار استعدادات السودان للمشاركة في القمة الاقتصادية الروسية الافريقية في ختام الاسبوع الجاري بحضور الوزراء ذوي الاختصاص حيث شارك في الاجتماع كل من الاستاذة احلام سبيل وزيرة الاستثمار والاستاذ محمد بشير ابونمو وزير المعادن والسفير دفع الله الحاج وكيل وزارة الخارجية وناقش الإجتماع الأدوار الإيجابية التي يلعبها رجال الأعمال السودانيين بمصر في دعم الاقتصاد السوداني لاسيما بعد إندلاع الحرب منذ ابريل الماضي بتمرد مليشيا الدعم السريع . وأشاد النائب عقار بمبادرات رجال الأعمال في هذه المرحلة و اكد بانه سيتواصل مع الجهات ذات الصلة للعمل على تذليل الصعوبات مستقبلا.

وكاله سونا