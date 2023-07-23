والي الجزيرة: الحرب كشفت أهمية توزيع الحركة الإقتصادية وتنوع الإستثمارات





أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي الجزيرة المكلف لدى مخاطبته مساء أمس بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة الجلسة الختامية لملتقى لرجال المال والأعمال بولاية الجزيرة الذي جاء تحت شعار: (الجزيرة بوابة السودان للإستثمار والأعمال) أن الملتقى يستهدف إبراز الفرص الإستثمارية المتاحة بالولاية من خلال الخارطة الإستثمارية الموجهة إلى جانب إستقطاب رؤوس الأموال للإستثمارات داخل الولاية بالتركيز على الصناعات التحويلة .

ولفت إلى أن الحرب كشفت عن أهمية توزيع الحركة الإقتصادية بالبلاد والتنوع في الإستثمارات داعياً رجال الأعمال لتغيير إستراتيجية إنشاء المصانع في موقع جغرافي محدد والإتجاه للإستثمار في ولاية الجزيرة التي تضم العديد من المناطق الصناعية وأعلن عن جهود كبيرة تتطلع بها حكومة الولاية لتطوير البنى التحتية في مجالات إدخال الطاقة البديلة لتشغيل الصناعة وإستخدام نظام النافذة الواحدة في إجراءات الإستثمار ..

من جانبه إستعرض البروفيسور عمران عباس مقرر الملتقى المحاور التي ناقشها الملتقى والتي شملت ورقة الموارد الإقتصادية وفرص الإستثمار بولاية الجزيرة ومداخلات حول الصناعة بالجزيرة والفرص الاستثمارية بجامعة الجزيرة ومشروع الجزيرة إضافة للمناقشات والنقاشات المفتوحة مؤكداً أن ولاية الجزيرة من خلال مواردها تعتبر من أهم المناطق الجاذبة للإستثمار في البلاد وأعلن عن إعداد خارطة إستثمارية شملت جميع المجالات الصناعية والزراعية ..

هذا وقد تناول عدد من المشاركين في الملتقى أهمية الملتقى في ظل الأحداث الجارية بالبلاد وتأثيرها علي الولايات ..

وكاله سونا