جرائم وحوادث

مصرع شخصين بحريق شقة سكنية بعد انفجار إسطوانة بوتاجاز في الوراق

2023/07/23
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لقي شخصان مصرعهما، في حريق نشب داخل شقة سكنية؛ بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي تسبب في مصرع شخصين، نقلا إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

“الشروق نيوز”

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