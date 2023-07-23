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تقرير سير العمليات .. تمشيط شارع النيل واستلام ثنائي وبداية تدريب الشباب

2023/07/23
الناطق الرسمي للجيش
نبيل - الناطق الرسمي

أصدر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية التقرير اليومي لسير العمليات، بالتزامن مع نشر الصفحات المناصرة للجيش السوداني صور ومشاهد لتمشيط شارع النيل بالخرطوم، وعمليات لقوات العمل الخاص تتضمنت القيام بعملية نوعية بتقاطع الإسكان بجبرة واستلام عدد واحد ثنائي بكامل عتاده، وعدد اثنين “بوكس” وفرد من المليشيا المتمردة.
كما بدأت عمليات تدريب الشباب المستنفرين بمعسكر جبل أولياء – الخرطوم.

شاهد ملخص العمليات ليوم السبت:

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رصد وتحرير – “النيلين”

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