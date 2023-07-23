أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال (الجبهة الثورية) تصريحاً صحفياً بعنوان :الإعلام المضاد يعاود حملته المضللة ويوزع الإتهامات علي الأسافير. جاء فيه:

شاهدنا فيديو مبثوث عبر “الصفحة الإحتياطية للشرطي إبراهيم محمد المصطفى عمر” مدتهِ (11) دقيقة؛ تم نشره بتاريخ 21 يوليو – 2023م لأحد أبواق الإعلام المضاد المشهور بنسج ونشر أخبار ومعلومات كاذبة ومضللة؛ فقد خرجت علينا باتهامات جوفاء تتحدث عن مخالفات لقوات الجيش الشعبي في الحرب الجارية داخل الخرطوم؛ فهو حديث غير صحيح البتة، ويمثّل إستهداف مدان بأشد العبارات، وفوق ذلك لم يقرأ قائله سطرًا من تاريخ أولئك الذين يتحدث عنهم في وسائل الإعلام.

أكدنا مرارًا وتكرارًا أن قوات الجيش الشعبي لم تشارك إطلاقًا في الحرب داخل أو خارج الخرطوم، وليس لدينا ما نخفيه عن شعبنا؛ فالقوات المُدّمجة تتلقى توجيهات الإنفتاح والإنتشار من قِبل قيادتها المباشرة، وليس لديها علامات وأزياء مغايرة للقوات المسلحة ليتم تميزها بها ممن يوزعون تلك الشائعات ولا يملكون دلائل لإثبات إدعاءاتهم بل يتحدثون من خيالاتهم.

الحركة الشعبية “الجبهة الثورية” إذ تستنكر بشدة الزج باسم القائد مالك عقار اير في هذه الحملة تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة الأشخاص والمجموعات الضالعة في نشر الشائعات المضللة لما فيها من أضرار كبيرة ستهدد الأمن والإستقرار السوداني، ومن جانبنا سنواصل العمل بمسؤلية من أجل بناء دولة السلام وسيادة حكم القانون، وكذلك إستكمال الترتيبات الأمنية بغية تكوين الجيش المهني والقومي المُوحد.