وزيرة الخارجية سابقاً: الناهة بنت مكناس تعود إلى الواجهة من جديد عبر وزارة الصحة في موريتانيا





عادت أشهر وزيرة خارجية في موريتانيا “الناهة بنت مكناس” إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد تعيينها وزيرة للصحة في أحدث تشكيل حكومي.

وكان قد أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية مولاي ولد محمد الأغظف تشكيلة الحكومة الجديدة في “الأسبوع الأول من يوليو الجاري” والتي كلف الرئيس ولد الشيخ الغزواني، الوزير الأول محمد ولد بلال بتشكيلها. حيث أسندت حقيبة الصحة للوزيرة الناهة بنت مكناس رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم ثاني أكبر أحزاب الأغلبية الحاكمة تمثيلاً في البرلمان.

وقد تولت “الناهة” خلال الفترات الماضية عدة حقائب وزارية وعملت مع عدد من رؤساء موريتانيا بداية بالرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع وصولاً إلى الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وكانت في الفترة من 2009-2011: وزيرة للشؤون الخارجية والتعاون في الحكومة الموريتانية.

رصد وتحرير – “النيلين”