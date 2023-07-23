الصحة الاتحادية تعكف لصياغة منحة الدعم العالمي 2024م المقترح





عقدت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، إدارة مكافحة الأمراض وبحضور ممثلي المنظمات واللجان الفنية، اليوم بقاعة فندق بلس، بولاية البحر الأحمر، ورشة عمل إكمال كتابة مقترح صندوق الدعم العالمي للاعوام (2024-2026)، لمكافحة الملاريا، الدرن والإيدز، بتكلفة تبلغ 151 مليون دولارا في الفترة من 18 يوليو وحتى 31 يوليو 2023م. وشارك في الورشة العديد من منظمات العمل المدني،الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ومنظمات الأمم المتحدة بالإضافة إلى الخبراء السودانيين داخل البلاد وخارجها، وتمت مشاركتهم إسفيريا، لمناقشة كافة الأولويات في ظل الظروف الراهنة، على أن تكون بصورة عاجلة، لإكمال المقترح وتقديمه في الموعد المحدد بتاريخ 21 أغسطس 2023م. وأوضح وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، عن أهمية مكافحة الملاريا كاولوية قصوى في إستراتيجية الصحة مشيراً إلى أن السودان كان من أوائل الدول الموقعة على مبادرة منظمة الصحة العالمية من (عظم العبء إلى عظم الأثر ) مبيناً بأن المبلغ المقترح 151 مليون دولارا لمكافحة الأمراض الثلاثة، لافتاً لإستمرارية الدعم العالمي بالرغم من الوضع المعقد بالبلاد. وقد أثنى الوزير على الفريق العامل والمعتكف لكتابة المقترح لضمان الدعم العالمي واستمراريته في دعم السودان لمواصلة مكافحة أمراض الملاريا، الدرن والايدز، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت العديد من الإجراءات الإدارية لمواصلة أعمالها، بالولايات الثلاثة (البحر الأحمر، نهر النيل، الجزيرة) وأوضح الوزير ، أنه خلال زيارته للولايات تم التنسيق حول كيفية إستمرار تقديم الخدمات الصحية والاستفادة من الكوادر الطبية التي قدمت من الخرطوم، والعمل على توطين الخدمات التخصصية بالولايات، مبيناً أن هناك العديد من العمليات النادرة تم إجرائها بالولايات المختلفة.

سكاي نيوز

وكاله سونا