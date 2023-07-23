نجاح أول عملية استئصال ورم من المخ بمستشفى كوستي التعليمي





نجح فريق طبي بمستشفى كوستي التعليمي في إجراء أول عملية استئصال ورم من المخ يوم أمس السبت الموافق 22 يوليو 2023م لمريض يبلغ من العمر 70 عاما. أجريت العملية بمجهودات كبيرة من إدارة المستشفى متمثلة في المدير الطبي د.فارس ومجهودات القائمين على أمر الولاية والصحة لتوطين الخدمات الصحية والتخصصات الدقيقة بالولاية ، متمثلة في لجنة توطين الخدمات الصحية بولاية النيل الأبيض، برئاسة د.عبدالله عبدالكريم، حيث سعت اللجنة لاستقطاب واستبقاء الأطباء القادمين من ولاية الخرطوم في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، والاستفادة منهم في تأسيس واستمرار الخدمات الطبية في التخصصات النادرة للمواطن. الجدير بالذكر أن العملية أجريت بفريق طبي مكون من د. ياسر صديق اختصاصي جراحة المخ والأعصاب ود. الهام كمال ود.مزمل عمر اختصاصيي التخدير والعناية المكثفة، والنواب (د.مصعب عبدالقادر، د.ملاذ الرشيد، د.محمد المصطفى، د. عبدالعزيز الرشيد، د. محمود أحمد د. زينب علي، د. الاء ود.رحيق) بالإضافة إلى _فنيي التحضير والتخدير (أ.هاجر، أ.الهادي محمد برير، فاطمة عبدالله وماريا عبدالله).

سكاي نيوز

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