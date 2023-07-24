ما حقيقة بيان وزير الدفاع بتشكيل قيادة جديدة للجيش السوداني؟





تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بياناً يحمل الرقم (3) من وزير الدفاع فريق ركن يس إبراهيم يس إلى جماهير الشعب السوداني وضباط وضباط صف القوات المسلحة يعلن فيه اتفاق بعض الضباط على ترشيح الفريق أول ركن مصطفى عثمان العبيد قائداً عاماً للقوات المسلحة.

وأضاف البيان المتداول أن القائد العام الجديد سيشكل قيادة جديدة من ضباط ليس لهم أي ولاء سياسي وتمثل قومية القوات المسلحة.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة البيان وتبين أنه لم ينشر في أي موقع إخباري موثوق ولم تشر إليه القنوات الفضائية ووكالات الأنباء المحلية والإقليمية والعالمية، وبالتالي فهو بيان مزور أسوة بالبيانات السابقة التي تمت التحقيق فيها من قبل فريق جهينة.

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