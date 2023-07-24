ما حقيقة المقال المتداول والمنسوب للبروف حسن مكي؟*





تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب مقالاً منسوباً للبروفيسور الإسلامي المعروف حسن مكي عن الوضع العسكري في الميدان ويشير فيه إلى تقدم قوات الدعم السريع وسيطرتهم على العديد من الوحدات العسكرية والمواقع السيادية والطرق والجسور.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة المقال وتبين الآتي:

1- المقال لم ينشر في أي صحيفة أو موقع إلكتروني موثوق.

2- احتوى المقال على العديد من الأخطاء الإملائية والنحوية

3- المقال ضعيف الفكرة وركيك الأسلوب.

4- المقال مفبرك جملة وتفصيلاً

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جهينة