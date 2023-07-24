



أبرز حوادث الطيران في السودان

نسأل الله العلي القدير أن يتقبل شهداء طائرة اليوم الأحد بمطار بورتسودان وأن يتقبل كل الذين قضوا في حوادث طائرات بالسودان وفيما يلي أبرز الحوادث منذ العام 1998:_

1_ فبراير 1998 سقوط طائرة نائب الرئيس في حكومة الإنقاذ الزبير محمد صالح بمنطقة الناصر بجنوب السودان.

2_يونيو 1999_تحطم طائرة في مطار كسلا

3_ابريل 2002_تحطم طائرة في عداريل بجنوب السودان وابرز الشهداء إبراهيم شمس الدين.

4_يوليو 2003 _ تحطم طائرة سودانير ببورتسودان 5_نوفمبر 2003 _ انفجار أنتونوف بمطار واو

6_فبراير 2005 _ تحطم طائرة بالقرب من نيالا

7_ يوليو 2005 _ تحطم طائرة جون قرن بجبال الاماتونج

8_فبراير _ 2006 _ تحطم طائرة بمطار اويل

9_نوفمبر 2007 – احتراق انتنيوف عقب إقلاعها من مطار الخرطوم.

10_مايو 2008 _ تحطم طائرة في منطقة واراب.

11_ يونيو 2008 _ احتراق طائرة سودانير بمطار الخرطوم

12_مارس 2010 _ سقوط طائرة بجنوب دارفور 13_ديسمبر 2010 _تحطم طائرة ركاب بمطار زالنجي 14_ديسمبر 2011 _ تحطم طائرة بمطار الأبيض 15 فبراير 2012 _تحطم مروحية بالفاو ونجاة وزير الزراعة وقتها عبدالحليم المتعافي

16_يوليو 2012 _ تحطم مروحية غرب الفاشر 17_اغسطس 2012 _ تحطم طائرة تلودي

18_ أكتوبر 2012 _ تحطم انتنيوف غرب ام درمان 19_يونيو 2013_ تحطم مروحية بالدمازين

20 _مارس 2015 _ احتراق مروحية بمطار الخرطوم

21_ مارس 2015 _ نجاة وفد صحفي عقب هبوط اضطراري لطائرة مروحية بالقضارف.

22 _أبريل 2016 _تحطم انتنيوف بمطار الأبيض 23_ديسمبر 2018 _ تحطم طائرة واستشهاد والي القضارف ميرغني صالح.

24 _يناير 2020 _ تحطم انتنيوف عقب إقلاعها بمطار الشهيد صبيرة بالجنينة.

23 يوليو 2023 _ تحطم طائرة انتنيوف مدنية بمطار بورتسودان.

طيران بلدنا