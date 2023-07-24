حزن على استشهاد الكابتن مرتضى بوب.. قائد طائرة الانتنوف التي سقطت في بورتسودان





كشف المستشار الإعلامي السابق لشركة تاركو للطيران “عثمان النصيح” عن أن قائد طائرة الانتنوف المدنية التي سقطت مساء الاحد 23 يوليو 2023 بمطار بورتسودان الشهيد الكابتن

مرتضى جلال (مرتضى بوب) يُعد من الطيارين المدنيين المتميزين، وأشار إلى أن إرادة الله شاءات أن يستشهد.

مبينا أنه عمل معه في شركات المجال، الدندر وتاركو، وقال إن الشهيد كان ودودا في تعامله وصاحب كفاءة في مهنته، وترحم النصيح عليه وعلي شهداء الطائرة.

ونعي عدد من منسوبي الطيران وانصار ثورة ديسمبر الشهيد الذين أجمعوا على عشقه لمهنته وللسودان.

بورتسودان:طيران بلدنا