جرائم وحوادث

وفاة سكرتير وزير المالية ضمن شهداء طائرة بورتسودان

2023/07/24
جبريل ابراهيم
جبريل ابراهيم

وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي تنعي الأستاذ الطاهر عبدالرحمن فضل سكرتير السيد وزير المالية و التخطيط الإقتصادي
قال تعالى : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ(156)
صدق الله الله العظيم
تتقدم وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي بخالص عبارات الحزن والعزاء في وفاة الأستاذ الطاهر عبدالرحمن فضل (الطاهر ماكن) سكرتير السيد وزير المالية و التخطيط الإقتصادي و الذي وافته المنيه الأحد الموافق الثالث و العشرون من شهر يوليو ٢٠٢٣ و الذي كان ضمن شهداء طائرة بورتسودان التي تحطمت اليوم بعطل فني أثناء إقلاعها .
عُرِف الطاهر ماكن بخلقه القويم و إنسانيته العاليه و كان فاعلاً حيوياً في العمل المكتبي لوزير الماليه ، و يشهد له جميع العاملين بالوزارة بالروح الإنسانية ، التواضع ، الإخلاص و المثابره ، و عُرف بالصبر و العمل الدؤوب و كان خير معاون للسيد الوزير و العاملين بالوزارة على حدٍ سواء.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان .
د.أحمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية

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