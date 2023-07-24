وفاة سكرتير وزير المالية ضمن شهداء طائرة بورتسودان





وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي تنعي الأستاذ الطاهر عبدالرحمن فضل سكرتير السيد وزير المالية و التخطيط الإقتصادي

قال تعالى : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ(156)

صدق الله الله العظيم

تتقدم وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي بخالص عبارات الحزن والعزاء في وفاة الأستاذ الطاهر عبدالرحمن فضل (الطاهر ماكن) سكرتير السيد وزير المالية و التخطيط الإقتصادي و الذي وافته المنيه الأحد الموافق الثالث و العشرون من شهر يوليو ٢٠٢٣ و الذي كان ضمن شهداء طائرة بورتسودان التي تحطمت اليوم بعطل فني أثناء إقلاعها .

عُرِف الطاهر ماكن بخلقه القويم و إنسانيته العاليه و كان فاعلاً حيوياً في العمل المكتبي لوزير الماليه ، و يشهد له جميع العاملين بالوزارة بالروح الإنسانية ، التواضع ، الإخلاص و المثابره ، و عُرف بالصبر و العمل الدؤوب و كان خير معاون للسيد الوزير و العاملين بالوزارة على حدٍ سواء.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان .

د.أحمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية