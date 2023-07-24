شاهد بالفيديو.. ياسر العطا: يا الرئيس الكيني جيب الجيش الكيني وتعال والدولة الداعماك هي ذاتها تجيب جيشها





قال الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية وقائد قطاع أمدرمان في عمليات إنهاء تمرد الدعم السريع، موجهاً حديثه للرئيس الكيني: اترك قوات شرق إفريقيا مكانها، وجيب الجيش الكيني وتعال، والدولة التي تدعمك وتدعم كل “المرتزقة” مثلك، واشترتك وتدعمك بالمال هي ذاتها التجيب جيشها، ثم أضاف: “والله قسم واحد فيهم برجع تاني مافي”.

وقال ياسر العطا في تحدي جديد نشر على شبكات التواصل، بأن طريقهم واحد، وهو: سودان تشرق عليه شمس يوم باكر بلا “جنجويد”.

واختتم موجهاً حديثه للقوى السياسية قائلاً: نحن كعساكر لا نريد الحكم، لكن القوى السياسية العايزة تحكم نقول لها السودان ليس لعبة لكل متطفل ومتكسب من السياسة، السودان دولة عريقة ولا يأتي يوم ينهار كيان هذه الدولة إطلاقاً.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”