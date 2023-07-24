حركة العدل والمساواة تنعي الأستاذ الطاهر عبدالرحمن فضل عشر، سكرتير رئيس الحركة





ينعي رئيس وقيادة حركة العدل و المساواة السوداني، الأستاذ/ الطاهر عبدالرحمن فضل عشر – سكرتير رئيس الحركة و وزير المالية، وابن أخ الدكتور عبد العزيز نور عشر مستشار رئيس الحركة والذي أستشهد مساء يوم الأحد ٢٣ يوليو ٣٠٢٣ ضمن شهداء الطائرة التي تحطمت في مطار بورتسودان.

وتتقدم قيادة الحركة بصادق التعازي و المواساة لزوجته وأبنائه، ولأسرته و لرئيس الحركة، والى جميع آل عشر و آل فضيل و آل السلطان عبد الرحمن و لجميع اعضاء حركة العدل و المساواة السودانية في هذا الفقد الأليم و المفجع، سائلين الله أن يلهمهم الصبر و السلوان.

وإذ تنعيه الحركة إنما تنعي فيه دماثة الخلق وطيب المعشر و التفاني في العمل، وبرحيله تكون الحركة قد فقدت أحد شبابها الخلّص و الأوفياء و النشطين.

نسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ، وأن يلزم أهله وذويه و زملائه و معارفه الصبر وحسن العزاء.

إنَّا لله و إنَّا اليه راجعون