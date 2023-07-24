معارك متواصلة في الخرطوم.. الجيش يُسقط طائرة مسيّرة ويقصف مواقع للدعم السريع





أفاد مراسل الجزيرة اليوم الاثنين بأن الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني حلقت منذ الصباح الباكر بصورة مكثفة في سماء العاصمة السودانية الخرطوم، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار من أسلحة المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع، مع دخول الاشتباكات يومها الـ 100.

في الأثناء، قال مصدر عسكري بالجيش السوداني للجزيرة إن الجيش أسقط طائرة مسيرة للدعم السريع أثناء هجومها على سلاح المهندسين بأم درمان غربي الخرطوم.

من جهته، قال عضو مجلس السيادة في السودان ياسر العطا، إن ضباط الجيش السوداني لا يمكن شراؤهم بأي ثمن، وإن الجيش سوف ينتصر في نهاية المطاف، حسب تعبيره.

وذكر الجيش السوداني أنه قصف أهدافا لقوات الدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، وأكد أن قواته تسيطر على شارع النيل ومحيط القيادة العامة بالعاصمة.

وخارج العاصمة السودانية، قالت مصادر محلية للجزيرة إن قوة تابعة للدعم السريع دخلت لأول مرة مدينة أم روابة جنوب ولاية شمال كردفان

ارتفاع أعداد القتلى في دارفور

وفي دارفور، قالت مصادر للجزيرة إن عدد القتلى جراء تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور (غرب البلاد)، ارتفع إلى أكثر من 20.

وأفادت المصادر بأن المدينة تعاني شللا في مظاهر الحياة، وتزايدا في حركة نزوح المواطنين خارج المدينة، بسبب استمرار الاشتباكات لليوم الرابع وتدهور الوضع المعيشي وشح السلع الغذائية.

وأضافت المصادر أن الوضع الصحي يتفاقم بسبب خروج أغلب المستشفيات من الخدمة، وارتفاع الوفيات بين المصابين.

مستشفيات متوقفة عن الخدمة

وبخصوص الوضع الصحي في البلاد، قالت نقابة أطباء السودان -أمس الأحد- إن 70% من المستشفيات في مناطق الاشتباكات بالخرطوم والولايات الأخرى متوقفة عن الخدمة.

وأضافت النقابة غير الحكومية أن 62 مستشفى متوقفة عن الخدمة، و27 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي، وأشار بيان لنقابة الأطباء إلى أن المستشفيات التي تعمل مهددة بالإغلاق نتيجة نقص الكوادر الطبية والإمدادات وشبكة الماء والكهرباء.

وأوضحت أن عدد المستشفيات التي قصفت منذ بدء المعارك ارتفع إلى 19، في حين تعرض 22 مستشفى للإخلاء القسري.

تحطم طائرة

من ناحية أخرى، قال الجيش السوداني -أمس الأحد- إن 9 أشخاص، بينهم 4 عسكريين، لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة نقل مدنية في مطار بورتسودان بسبب عطل فني.

وأفاد الجيش بأن الطائرة، وهي من طراز أنتونوف، تعطلت أثناء إقلاعها قبل تحطمها، وأن هناك طفلة نجت من الحادث.

ومع دخول المعارك بين الطرفين يومها الـ100، تخطت حصيلة اشتباكات السودان 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

الجزيرة