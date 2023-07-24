د.هيثم يدشن معدات طبية لتحاليل الدم والموجات الصوتية ببورتسودان





دشن وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم اليوم الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بتحاليل الدم والموجات الصوتية، وذلك في إطار الدعم المقدم من قطر الخيرية لمستشفي دقنة المرجعي ببورتسودان، بحضور مدير عام قطاع الصحة بولاية البحر الأحمر ومدير مستشفي دقنة وقيادات العمل بالقطاع الصحي، وخاطب الوزير المناسبة مشيداً بجهود دولة قطر ومواقفها الداعمة للسودان في المجالات المختلفة خاصة الجوانب الصحية، مبيناً أن تدشين هذه الأجهزة والمعدات يعد إضافة حقيقية للقطاع الصحي بولاية البحر الأحمر. من جانبه أكد مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان عمر عبد العزيز حرص قطر الخيرية واهتمامها بالإستجابة السريعة للواجب الإنساني مشيداً بتعاون وزارة الصحة لتسهيل عمل قطر الخيرية في هذا المجال، مشيراً إلى الترتيبات الجارية حالياً لإستقبال الجسر الجوي (الدوحة-بورتسودان) لتوصيل 65 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية في إطار المساعدات المقدمة من قطر الخيرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية في ظروف الحرب التي يمر بها السودان حالياً، إلى ذلك استمع وزير الصحة الإتحادي إلى تنوير شامل حول الأوضاع الصحبة بولاية البحر الأحمر، والاحتياجات الآنية العاجلة للقطاع الصحي بالولاية، واطلع على الترتيبات التي تمت لإستقبال المساعدات الطبية المقدمة من قطر الخيرية خلال الأيام القادمة.

وكاله سونا