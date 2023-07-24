أفراد الدعم السريع يوجهون رسالة لـ “الكيزان” ويقولون لا بديل للقوات المسلحة إلا القوات المسلحة – شاهد الفيديو





وجه أفراد من منسوبي قوات “الدعم السريع”، رسالة لما أسموهم “الكيزان”، معلنين من خلالها التحدي ومواصلة القتال. وقالوا من خلال الرسالة بأنهم مع الجيش الواحد ولكن بشروط.

ويتحدث أحد منسوبي الدعم السريع في الفيديو موضحاً وجهة نظرهم كقوة ترغب في حجز مكان لها في مستقبل السودان العسكري والسياسي، ولكن بشروطهم التي تتضمن إبعاد “الكيزان” من الجيش وقيام نظام ديمقراطي، ولا مانع لديهم في الدمج في الجيش السوداني لكن من غير القيادة الحالية، وأنهم مع شعار “لا بديل للقوات المسلحة إلا القوات المسلحة”.

شاهد الرسالة من هنا:

رصد وتحرير – “النيلين”