شاهد بالفيديو بطل المظلات السوداني “أحمد الشاكر”: الخرطوم قريب حترجع بي جمالها وناسها وأحبابها





واصل بطل القوات المسلحة السودانية والمظلي الشجاع “أحمد الشاكر” بث رسائل التطمين للشعب السوداني، وبإمكانية حسم الحرب ضد قوات الدعم السريع بالنصر الحاسم والقريب.

وقال في صفحته الرسمية “أحمد الشاكر” بحسب رصد “النيلين”، عمر السودان لن ينتهي ولا يرجع للوراء، وتاريخنا يبين بأن بلدنا مقبرة الغزاة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

وطمأن “أحمد” الجميع بأن الرجعة ستكون أقوى والمعنويات ألف. وأن هذه الفترة قد علمتنا الصبر. وأن المارشات العسكري للانتصار في طور الإعداد الآن.

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رصد وتحرير – “النيلين”