هيئة مياه ولاية الخرطوم: الوضع الراهن لمحطة مياه بحري ليس بهذا “السوء المتداول

قالت هيئة مياه ولاية الخرطوم في تصريح صحفي : تفاجأنا بتقارير تشير إلى أن التكلفة الأولية لصيانة وتشغيل محطة مياه بحري تزيد على 57 مليون دولار، وهي تكلفة “خيالية جداً” مُقارنةً مع الوضع الراهن للمحطة، وأن الوضع الراهن لمحطة مياه بحري ليس بهذا “السوء المتداول في الوسائط”. كما أن أعمال الصيانة والتشغيل لمحطة مياه بحري ستتم خلال فترة زمنية ليست بالطويلة ولا تحتاج لتكلفة مالية باهظة.