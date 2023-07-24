صيانة مجمع عمليات مستشفى مدني





وقعت وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم مع منظمة سابا ، مذكرة تفاهم لتأهيل وصيانة مجمع عمليات مستشفى مدني التعليمي حيث أشارت الدكتورة آلاء عادل المدير الطبي بالمنظمة إن إختيار مجمع العمليات يأتي لأهمية المستشفى والذي يخدم خدمات طبية كبيرة مواطني الجزيرة والولايات المجاورة مؤكدة أن المنظمة ستمضي في تأهيل وصيانة عدد من المرافق الصحية بالحزيرة.

من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بالولاية بالشراكات الرامية لتطوير وتجويد الخدمات الطبية معلناً إستمرار التعاون بين منظمة سابا ووزارة الصحة.

سكاي نيوز

وكاله سونا